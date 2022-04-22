Kozan Emniyet Müdürü Büyükatak, koltuğunu bir günlüğüne ilkokul öğrencisine bıraktı - Haberler

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Kozan Emniyet Müdürü Büyükatak, koltuğunu bir günlüğüne ilkokul öğrencisine bıraktı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Kozan Emniyet Müdürü Büyükatak, koltuğunu bir günlüğüne ilkokul öğrencisine bıraktı

Kozan Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne ilkokul öğrencisi Ada Yücel'e devretti.

KOZAN, ADANA (AA) - Kozan Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne ilkokul öğrencisi Ada Yücel'e devretti.

Emniyet Müdürü koltuğuna geçen 100. Yıl Şehit Serkan Ağca İlkokulu öğrencisi Yücel, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kadına şiddete sıfır tolerans göstereceğini ifade eden Yücel, Kozan'ı daha güvenli ve yaşanabilir seviyeye yükseltmek için çalışacağını belirtti.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Kozan, Güncel, Haberler

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