Kozan'daki Narenciye Paketleme Tesisinde Yangın
Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Güneri Mahallesi'ndeki Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.