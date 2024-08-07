Üye Girişi
Haberler

Kozan'daki Depremler Kahramanmaraş Depreminin Etkisiyle Oluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünlügenç, Kozan'da meydana gelen depremlerin Kahramanmaraş merkezli büyük depremin etkisiyle yaşandığını belirtti. Aynı bölgede geçen yıl da benzer artçılar yaşandığını söyleyen Ünlügenç, bu tür sarsıntıların bölgede uzun süre devam etmesinin normal olduğunu ifade etti.

'BUNUN GİBİ SARSINTILARI BÖLGEMİZDE UZUN SÜRE YAŞAMAMIZ OLAĞANDIR'

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde art arda 4 kez meydana gelen depremlerin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremlerin bölgede biriktirdiği stres kaynaklı yaşandığını kaydetti. Aynı bölgede geçen yılda benzer artçıların yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Ünlügenç, uzun bir süre bunun gibi sarsıntıların devam etmesinin olağan olduğunu belirterek, "Adana'nın Kozan ilçesinin yaklaşık 23 kilometre kuzey-kuzeydoğu kesimlerinde sabah 05.32 sıralarında yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.6, 4.0, 3.7 ve 3.5 büyüklüğündeki depremler Mahyalar, Eskimantaş, Çamdere ve Minnetli mahalleleri civarında meydana gelmiştir. Şubat 2023 depremleri sonrasında stres transferiyle birlikte depremlerin sıklıkla meydana geldiği bölgeler Saimbeyli-Feke fayları ile daha doğusundaki Savrun Fayı arasında kalan zon içerisinde yoğunlaşmaktadır. Hatırlanacağı üzere bir yıl önce aynı bölgede (Minnetli-Kozan) 25 Temmuz 2023 tarihinde de 5.7 ve 4.1 büyüklüğünde benzer artçı sarsıntıları yaşamıştık. Bunun gibi sarsıntıları bölgemizde uzun bir süre yaşamamız da olağandır" dedi.

Olası can kayıplarının önüne geçilmesi için yapılması gerekenlerden bahseden Prof. Dr. Ünlügenç, şöyle devam etti:

"Genel itibariyle depremsellik yönünden uygun coğrafik bölgelere sahip ülkemizde genellikle aktif fay zonları boyunca farklı büyüklüklerde sismik hareketlenmeler hemen her gün yaşanmaktadır ve gelecekte de yaşanmaya devam edecektir. Bölgemizde de benzer coğrafik ve yapısal unsurlar mevcut olduğundan dolayı bu ve benzeri depremleri maalesef gelecekte de yaşayacağız. Bu nedenle; özellikle depremlerde can kaybının önüne geçilmesi için deprem dirençli şehirlerin oluşturulması yönünde sağlıklı jeolojik, jeofizik, paleosismolojik çalışmalar beraberinde şehrimiz ve ülkemiz genelinde oluşturulacak yapıların depreme dirençli olarak oluşturulması ve mevcut yapı stokunun da depremlere dirençli bir standarda getirilmesi için gerekli çalışmaların acilen yapılması gerekmektedir."

Gülşah ÖZGEN/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çukurova Üniversitesi Kahramanmaraş Deprem Kozan Deprem Dünya Güncel Haberler

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Türkiye'nin üzerinde kuş uçurtmayacak 'Çelik Kubbe Projesi' Erdoğan'ın önüne geldi

Türkiye'nin üzerinde kuş uçurtmayacak "Çelik Kubbe Projesi" Erdoğan'ın önüne geldi

 İsrailli bakan Katz'ın paylaşımına CHP'den skandal yanıt: Müttefikiniz Erdoğan'ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz

İsrailli bakan Katz'ın paylaşımına CHP'den skandal yanıt: Müttefikiniz Erdoğan'ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü

Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title