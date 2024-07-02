Kozan'da Zeytin Bahçesi ve Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin bahçesi ve ormanlık alana sıçrayan anız yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Örendere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangın, kısa sürede yakındaki zeytin bahçesi ve ormanlık alana da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine söndürme helikopteri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bazı mahalleliler de ekiplerin söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.