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Kozan'da yuvasındaki ipe takılan serçe kurtarıldı

Kozan'da yuvasındaki ipe takılan serçe kurtarıldı

Güncel Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde yuvasındaki iplere takılan serçe itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yuvasındaki iplere takılan serçe itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arslanpaşa Mahallesi'ndeki bir evin çatısında yuva yapan serçenin ipe takıldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, iplere takılan serçeyi kurtardı.

Su verilen kuş, yeniden doğaya salındı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

İtfaiye Adana Kozan Güncel Haberler

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