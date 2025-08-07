Kozan'da Yol Kenarında Yaralı Bulunan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan M.E., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kozan-Feke kara yolunda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Yaralının M.E. olduğunu belirleyen ekipler, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından M.E. Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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