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Kozan'da yetişen Tapan lavantası tescillendi

Kozan'da yetişen Tapan lavantası tescillendi

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Adana'nın Kozan ilçesinde yetişen Tapan lavantası, "Lavantapan" adıyla tescillendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yetişen Tapan lavantası, "Lavantapan" adıyla tescillendi.

Kozan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kandemir'in girişimleri ile Tapan lavantası için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruldu.

Başvurunun ardından Tapan lavantası, "Lavantapan" adıyla 10 yıl süreyle marka tescil belgesini aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir, Lavantapan'ın hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

Mustafa Kandemir Adana Kozan Güncel Haberler

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