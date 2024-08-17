Kozan'da Yanan Otomobilde Ceset Bulundu

ADANA'nın Kozan ilçesinde yanan otomobilde bir kişinin cesedi bulundu.

Gazi Mahallesi'nde gece saatlerinde tamamen yanan otomobili fark edenler durumu jandarmaya bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilin direksiyonu başında yanmış ceset bulundu. Otomobili kiraladığı belirtilen S.N.'ye (28) ait olabileceği değerlendirilen ceset, kesin teşhis ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.