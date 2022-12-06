Kozan'da yamaçtan kopan kayalar traktöre zarar verdi Güncel Haberler Adana'nın Kozan ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları park halindeki traktörde hasara neden oldu. Adana'nın Kozan ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları park halindeki traktörde hasara neden oldu. Acarmantaş Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle yamaçtan kaya parçaları yuvarlandı. Yuvarlanan kayalar, bir evin önünde park halinde bulunan Abdullah B'ye ait traktöre zarar verdi. Kayaların traktöre çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Adana Kozan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kozan'da yamaçtan kopan kayalar traktöre zarar verdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.