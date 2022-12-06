Kozan'da yamaçtan kopan kayalar traktöre zarar verdi
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Adana'nın Kozan ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları park halindeki traktörde hasara neden oldu.
Adana'nın Kozan ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları park halindeki traktörde hasara neden oldu.
Acarmantaş Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle yamaçtan kaya parçaları yuvarlandı.
Yuvarlanan kayalar, bir evin önünde park halinde bulunan Abdullah B'ye ait traktöre zarar verdi.
Kayaların traktöre çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel