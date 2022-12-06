Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kozan'da yamaçtan kopan kayalar traktöre zarar verdi

Güncel Haberler

Kozan'da yamaçtan kopan kayalar traktöre zarar verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları park halindeki traktörde hasara neden oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları park halindeki traktörde hasara neden oldu.

Acarmantaş Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle yamaçtan kaya parçaları yuvarlandı.

Yuvarlanan kayalar, bir evin önünde park halinde bulunan Abdullah B'ye ait traktöre zarar verdi.

Kayaların traktöre çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Kozan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title