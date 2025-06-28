Kozan'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
Adana'nın Kozan ilçesinde, polis tarafından durdurulan bir otomobilde 113 reçeteli uyuşturucu hap ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayın ardından 4 zanlı gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 113 hap ve ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tavşantepe Mahallesi'nde şüphe üzerine 01 ALJ 401 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan zanlılar, otomobille kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından polis, Bucak Mahallesi'nde havaya ateş açarak otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 113 hap, 4 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 28 mermi ele geçirildi.
Polis, otomobildeki H.D, Y.A, S.Ö. ve M.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel