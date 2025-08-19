Kozan'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobil Kazasında 5 Kayıp

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, uçuruma devrilen otomobilde 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu ölen 1'i çocuk 5 kişinin cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Engin Eldaş'ın kullandığı 38 D 0066 plakalı otomobilin Marankeçili mevkisinde uçuruma devrilmesi sonucu ölen 1'i çocuk 5 kişinin cenazesinin bulunduğu yerden çıkartılması için 112 Acil Sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma Timinin (JAK) yürüttüğü çalışmalar tamamlandı.

Ekipler, 70 metrelik uçurumda yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından cenazeleri çıkardı.

Kazada ölen Engin Eldaş, Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve Defne Yılmaz'ın (4) cenazeleri, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
