Motosiklet, hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde motosiklet, hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Kaan Ç. yönetimindeki 33 ADN 590 plakalı motosiklet, 01 Y 5990 plakalı hafif ticari araç ile 06 BTL 403 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kaan Ç. ile yolcu olarak bulunan Alperen A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kaan Ç., daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

