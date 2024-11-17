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Kozan’da Traktör Sürücüsü Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Kozan’da Traktör Sürücüsü Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki traktörde kalp krizi geçiren sürücü Seyhan Can, mezarlık duvarına çarparak hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki traktörde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Can'ın (50) kullandığı traktör, Bağtepe Mahallesi'nde mezarlık duvarına çaptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Can'ın seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini, sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın duvara çarparak durabildiğini belirledi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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