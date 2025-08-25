Kozan'da Trafik ve Asayiş Denetimi: Bir Zanlı Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan trafik ve asayiş denetimlerinde bir zanlı yakalanırken, ruhsatsız silah ve sentetik hap ele geçirildi. 166 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-24 Ağustos'ta 32 noktada denetim yapıldı.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan bir zanlının yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca ve 39 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Trafik denetiminde de 166 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 27 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
