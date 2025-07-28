Kozan'da Trafik ve Asayiş Denetimi: 3 Zanlı Yakalandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan trafik ve asayiş denetiminde 3 zanlı yakalandı. Denetimlerde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı, trafik ve asayiş denetiminde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini 21-28 Temmuz'da sürdürdü.

Çalışmada, ruhsatsız 1 tabanca ve 2 av tüfeği, 36 fişek ile 9 sentetik hap ele geçirildi, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 1'i işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2'si serbest bırakıldı.

Trafik denetiminde de 63 sürücüye para cezası uygulandı, 18 araç ve 5 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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