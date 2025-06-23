Kozan'da Trafik Kazasında Yaralanan Yaya Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şevkiye Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde 21 Haziran'da yolun karşısına geçmek isterken sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobilin art arda çarpması sonucu yaralanan Ahmet Çam, Kozan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çam'ın cenazesi morga kaldırıldı.