Kozan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

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Kozan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

O.A. (22) yönetimindeki 01 CGN 98 plakalı otomobil, Kozan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ayçiçeği tarlasına girdi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

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