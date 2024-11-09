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Kozan'da Trafik Kazası: Motosiklet Yolcusu 25 Metreden Düştü

Kozan'da Trafik Kazası: Motosiklet Yolcusu 25 Metreden Düştü
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet yolu çatan otomobilin yolcusunun 25 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde Mustafa B.'nin otomobille çarptığı motosikletteki yolcu Kerem Atlı (18), savrulup 25 metre yükseklikteki köprüden uçuruma düşerek öldü. Atlı'nın birlikte pikniğe gittiği motosiklet sürücüsü arkadaşı Yasir Gürbüz ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kozan-Feke kara yolundaki Kozan Baraj Köprüsü'nde meydana geldi. Mustafa B.'nin kullandığı 33 APA 047 plakalı otomobil, arkadaşı Kerem Atlı ile pikniğe giden Yasir Gürbüz'ün kullandığı 01 AZD 912 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Atlı, 25 metre yükseklikteki köprüden uçuruma düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi. Cankur ekibi, hayatını kaybettiği belirlenen Atlı'yı düştüğü yerden çıkardı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Gürbüz, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atlı'nın cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa B.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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