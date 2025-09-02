Kozan'da Trafik Denetimlerinde 46 Motosiklet Trafikten Men Edildi
Adana'nın Kozan ilçesinde 4 ay süren trafik denetimlerinde, 1278 motosiklet kontrol edilirken, 572 sürücüye toplamda 2 milyon 378 bin 705 lira ceza kesildi. 46 motosiklet ise trafikten men edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 7 Mayıs -1 Eylül'de denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde 1278 motosiklet ve sürücüsünü kontrol eden ekipler, 572 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 378 bin 705 lira ceza kesti.
Ekipler, 46 motosikleti de trafikten men etti.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel