Kozan'da Trafik Denetimlerinde 46 Motosiklet Trafikten Men Edildi

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde 4 ay süren trafik denetimlerinde, 1278 motosiklet kontrol edilirken, 572 sürücüye toplamda 2 milyon 378 bin 705 lira ceza kesildi. 46 motosiklet ise trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 7 Mayıs -1 Eylül'de denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 1278 motosiklet ve sürücüsünü kontrol eden ekipler, 572 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 378 bin 705 lira ceza kesti.

Ekipler, 46 motosikleti de trafikten men etti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
