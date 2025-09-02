Kozan'da Trafik Denetimlerinde 46 Motosiklet Trafikten Men Edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik denetimlerinde 4 ayda 46 motosiklet trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 7 Mayıs -1 Eylül'de denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 1278 motosiklet ve sürücüsünü kontrol eden ekipler, 572 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 378 bin 705 lira ceza kesti.

Ekipler, 46 motosikleti de trafikten men etti.