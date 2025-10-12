Haberler

Kozan'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 11 Yaralı

Kozan'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 11 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 1'i çocuk toplam 11 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

İmamoğlu-Kozan kara yolu Çukurören mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 01 MC 4875 plakalı midibüs devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i çocuk 11 kişi vatandaşlar ve sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
