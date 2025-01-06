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Kozan'da Suç Şüphelilerine Darbe: 5 Tutuklama

Kozan'da Suç Şüphelilerine Darbe: 5 Tutuklama
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Adana'nın Kozan ilçesinde, asayiş uygulamaları sırasında çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonda ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu ve hap ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 26 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı.

Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, 56,45 gram uyuşturucu ve 39 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Ekipler, trafik denetiminde 28 sürücüye ceza kesti, 22 aracı trafikten men etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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