Kozan'da Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı, 1'i Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, kafeye silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Kozan ilçesindeki kafenin 3 günde 2 kez kurşunlandığına" ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde silahla yakalanan zanlı K.C.İ'nin tutuklandığı bildirilen açıklamada, eş zamanlı operasyonda da şüpheliler K.B, E.S, M.K. ve H.H.T'nin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 4 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.