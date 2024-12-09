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Kozan'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kozan'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tabancalı saldırıda B.T. yaralandı, şüpheli S.A. olay yerinden kaçtı ancak kısa süre sonra yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çanaklı Mahallesi'nde B.T. ile S.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

S.A'nın tabancayla ateş açması sonucu B.T. yaralandı.

S.A, B.T'nin evinin önüne gelerek birkaç el daha ateş ettikten sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.T, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri S.A'yı Çanaklı Mahallesi Ayvalıkoyak Sokak'ta yakaladı.

Olayda kullandığı tabancayla ele geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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