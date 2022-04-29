Kozan'da şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirdi

Türk Kızılay Kozan Şubesi tarafından düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

İlkokul ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin, yazar Mustafa Esat Sönmez'in "Masal kuşu ile Elif" adlı hikaye kitabını okuyarak, arkadaşlık, dostluk, kitap sevgisi, aile bağları, işbirliği, sorumluluk, sevgi ve iyilik değerleri ile ilgili hissettikleri duygularla şiir yazmalarını öngören "Kitabımın şiiri senden olsun" adlı yarışmanın ödül töreni, Kozan İnkılap İlkokulu Dursun Tümer Kütüphanesi'nde yapıldı.

Şubesi Başkanı Oğuz Cengiz, törende yaptığı konuşmada, yarışmanın şairlik için küçük bir başlangıç olabileceğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş de öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından dereceye giren 13 öğrenciye ödülleri verildi.