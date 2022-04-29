Kozan'da şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kozan'da şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirdi

AA - Fatih Azgın - Güncel
 - Güncelleme:
Kozan'da şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirdi

Türk Kızılay Kozan Şubesi tarafından düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Türk Kızılay Kozan Şubesi tarafından düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

İlkokul ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin, yazar Mustafa Esat Sönmez'in "Masal kuşu ile Elif" adlı hikaye kitabını okuyarak, arkadaşlık, dostluk, kitap sevgisi, aile bağları, işbirliği, sorumluluk, sevgi ve iyilik değerleri ile ilgili hissettikleri duygularla şiir yazmalarını öngören "Kitabımın şiiri senden olsun" adlı yarışmanın ödül töreni, Kozan İnkılap İlkokulu Dursun Tümer Kütüphanesi'nde yapıldı.

Şubesi Başkanı Oğuz Cengiz, törende yaptığı konuşmada, yarışmanın şairlik için küçük bir başlangıç olabileceğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş de öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından dereceye giren 13 öğrenciye ödülleri verildi.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Kızılay, Kozan, Türk, Şiir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title