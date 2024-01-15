Kozan'da şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi
Adana'nın Kozan ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için Hacıuşağı Mahallesi'nde mevlit programı düzenlendi. Vatandaşlar, Hoşkadem Camisi'nde toplanarak mevlit okuttu ve dua etti.
Adana'nın Kozan ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.
Hacıuşağı Mahallesi'nde vatandaşlar, öğle namazında Hoşkadem Camisi'nde bir araya geldi.
Camide, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için mevlit okutuldu.
İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın dualarına eşlik eden vatandaşlar, namaz kıldı.