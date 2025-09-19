Kozan'da şehit aileleri ile gaziler onuruna yemek verildi

Kozan Kaymakamlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna yemek programı düzenledi.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediyesi SODES Düşler Alemi'nde düzenlenen etkinlikte, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Kapılarının her zaman şehit aileleri ve gazilere açık olduğunu belirten Arslanköylü, "Eğer bugün bu topraklarda al bayrağımız dalgalanıyorsa, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz." dedi.

Programa, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.