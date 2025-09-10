Haberler

Kozan'da Sağlık Çalışanlarına Saldıran Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir hasta yakınının sağlık çalışanlarına saldırması sonucu tutuklama gerçekleşti. Olay, 7 Eylül tarihinde meydana geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı.

Yakınının kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde iki sağlık çalışanını 7 Eylül'de darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.D'nin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Türkeli Mahallesi'nde, 7 Eylül'de düğün salonunda çıkan silahlı kavgada yaralanmasının ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan Özçelik'in (24) yakını M.D. sağlık çalışanlarına saldırmıştı. İki sağlık çalışanını darbeden şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Özkan Özçelik ise sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
