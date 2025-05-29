Kozan'da Sağanak Ve Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kozan'da Sağanak Ve Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Adana'nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, bazı yapıların çatılarını uçurdu ve ağaçları devirdi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı yapıların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Bazı cadde ve sokaklarda sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan ilçede yağış etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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