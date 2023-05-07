Kozan'da sağanak sonrası yollar göle döndü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle taşkınlar meydana geldi, cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.00'e başlayan ve 1 saat boyunca etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Ağlıboğaz ve Türkeli Mahalleleri taşkın nedeni ile sele teslim olurken kent merkezinde caddeler sular altında kaldı. Caddelerde bazı araçlar sağanak sonrası mahsur kaldı.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken Ağlıboğaz Mahallesinde bazı küçük baş hayvanların telef olduğu belirtildi. İlçede yağış etkisini sürdürüyor.