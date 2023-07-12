Kozan'da Rüzgarın Etkisiyle Cami Lojmanının Üzerine Devrilen Ağaç Kaldırıldı
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Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle Aydın Mahallesi'nde bir ağaç cami lojmanının üzerine devrildi. Belediye ekipleri olay yerine gelerek ağacı kesip kaldırdı. Lojmanın çatısında hasar meydana geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde rüzgarın etkisiyle cami lojmanının üzerine devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Aydın Mahallesi'nde devrilen bir ağaç, cami lojmanın üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı. Olay nedeniyle lojmanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel