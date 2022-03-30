Kozan'da robotik kodlama sınıfı açıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki Bucak İlk ve Ortaokulu'nda robotik kodlama sınıfı açıldı.

Kozan Kaymakam Vekili İmamoğlu Kaymakamı Mehmet Aksu, Sarıçam Belediyesinin desteğiyle kurulan sınıfın açılışında yaptığı konuşmada, bu sınıfların açılmasıyla bilim ve teknoloji üreten, geleceğin yazılımcılarının yetişeceğinin altını çizerek emek verenlere teşekkür etti.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da, bölgedeki çocukların hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş ise Milli Eğitim Bakanlığının robotik kodlama ve bilim sınıfı olamayan okul kalmaması için yürüttüğü proje kapsamında okullarda bu sınıfların kurulduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, robotik kodlama sınıfının açılış kurdelesini kesti.