Kozan'da polis ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulamasında 6 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlardan ele geçirilen silahlar ve uyuşturucularla ilgili işlem yapıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17-24 Haziran'da 350 polisin katılımıyla ilçenin 28 noktasında uygulama alanları oluşturuldu.
Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız 2 tabanca, 1 tüfek, bir miktar sentetik uyuşturucu, 117 sentetik ecza ve 5 mermi ele geçirildi.
Denetimlerde, 8 araç trafikten men edildi, 19 araç sahibine ise idari para cezası uygulandı.
Gözaltına alınan 1 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.