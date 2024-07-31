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Kozan'da Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi

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Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

ADANA'nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi içerisinde, Şifa B.'ye ait park halindeki otomobilde çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören sanayi sitesinin özel güvenlikleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tazyikli su sıkarak alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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