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Kozan'da Park Halindeki Kamyonete Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Kozan'da Park Halindeki Kamyonete Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil, park halindeki kamyonete çarparak 1'i çocuk 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Özge Demiryürek (30) yönetimindeki 01 FA 754 plakalı otomobil, Güneri Mahallesi'nde park halindeki 01 AKS 507 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada Demiryürek (30) ile Kerziban Demir (43) ve 4 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

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