Kozan'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: Anne ve Oğlu Yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve annesi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki anne ve oğlu yaralandı.
Türkeli Mahallesi'nde A.A.A'nın kullandığı 01 D 6601 plakalı otomobil ile Muhammed M. (27) idaresindeki 01 AHG 029 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile annesi Emine Ş. (52) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.