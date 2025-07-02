Kozan'da Otomobil Motosiklete Çarptı, Sürücü Yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
H.Ö. yönetimindeki 01 DB 159 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı'nda M.K. idaresindeki 01 ADP 697 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü M.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel