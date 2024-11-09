Kozan'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, arkasındaki 16 yaşındaki Kerem Atlı köprüden düşerek hayatını kaybetti. Kazanın detayları jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle inceleniyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı Köprüsü üzerinde, M.B. idaresindeki 33 APA 047 plakalı otomobille Yasir G'nin kullandığı 01 AZD 912 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü yaralandı, arkasındaki Kerem Atlı (16) yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki köprüden düşerek yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Atlı'nın cesedi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Otomobil sürücüsü M.B. gözaltına alındı.