Haberler

Kozan'da Otomobil Mobilya Mağazasına Daldı: Sürücü Yaralandı

Kozan'da Otomobil Mobilya Mağazasına Daldı: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bir mobilya mağazasına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, mobilya mağazasına daldı. Kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Turgut D. yönetimindeki 01 AHF 667 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki mobilya mağazasına daldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Turgut D. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan'dan çok konuşulacak çıkış: Basına yansımayan kararlar alındı

Bakan Fidan: Basına yansımayan çok sert kararlar alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran bir karar daha! Resmen yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.