Kozan'da Otomobil Mobilya Mağazasına Daldı: Sürücü Yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bir mobilya mağazasına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Turgut D. yönetimindeki 01 AHF 667 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki mobilya mağazasına daldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Turgut D. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel