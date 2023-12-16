Üye Girişi
Haberler

Kozan'da Otomobil Kundaklandı: 6 Otomobil Hasar Gördü, 3 Yaya Yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde tamir için bırakılan bir otomobil kundaklandı. Yanan otomobil ile yanındaki araç tamamen yanarken, 6 otomobil de ağır hasar aldı. Aralarında kız arkadaşının da olduğu 3 yayaya çarparak yaraladığı için otomobili kundakladığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde tamir için sanayi sitesindeki kaportacıya bırakılan otomobil kundaklandı. Alev alan otomobil ile yanındaki araç tamamen yanarken 6 otomobil de ağır hasar aldı. Aralarında kız arkadaşının da olduğu 3 yayaya çarparak yaraladığı için otomobili kundakladığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Kozan Sanayi Sitesi'nde dün gece bir kaportacının önünde park halindeki Musa A.'ya ait 01 RE 069 plakalı otomobilden alevlerin yükseldiğini gören bekçinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çevredeki otomobillere sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak kundaklanan otomobil ile hemen yanındaki başka bir otomobil tamamen yandı. 6 otomobilde de ciddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaralamalı trafik kazasına karıştığı için otomobili kundakladığı belirlenen E.U., gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞINA ÇARPMIŞ

E.U.'nun dün akşam kundakladığı Musa A.'ya ait 01 RE 069 plakalı otomobilin karşıdan karşıya geçmek isteyen kız arkadaşı Selenay A. (22), Leyla A.(23) ve Beyza A.'ya (13) çarparak yaralanmasına neden olduğu, bu yüzden aracı yaktığı ileri sürüldü.

Kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken yaklaşık 2 milyon liralık zararın meydana geldiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kozan Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (17 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 17 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SWM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ KİM? SWM hangi ülkenin? SWM SUV fiyat listesi 2023! ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ: Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? KETAMİN İLACI NEDİR, yan etkileri ve zararları nelerdir? Ketamin kimlere verilir, tehlikeli mi? Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok? İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara zam mı yapıldı? Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title