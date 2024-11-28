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Kozan'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Kozan'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çalışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 01 ASZ 414 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen 01 AFE 422 plakalı otomobil, Kozan Organize Sanayi Bölgesi Köseli mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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