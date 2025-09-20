Kozan'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil duvara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tufanpaşa Mahallesi Andıl Caddesi'nde Büşra K. yönetimindeki 01 RZ 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir binanın duvarına çarparak durabildi.
Kazada araçta bulunan Yusuf Samet K, Süleyman K. ve Asel Pırıl K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel