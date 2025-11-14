Kozan'da Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobilin, kamyona arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. İshak P. kontrolündeki 07 HUL 64 plakalı otomobil, Yusuf Y. (37) yönetimindeki 27 ASE 885 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ve yanındaki Cemile P., itfaiye erlerince kurtarılarak sağlık ekibini teslim edildi. 2 yaralı, ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),