Kozan'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması: Bir kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Karacaoğlan Mahallesi'nde A.Y. idaresindeki 80 AL 443 plakalı otomobil ile Arda B'nin (17) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Arda B, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.