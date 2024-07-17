Kozan'da Otomobil Devrildi: 7 Kişi Yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gedikli Mahallesinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak ağaçlıklı alana devrildi. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.