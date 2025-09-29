Kozan'da Oto Galeriye Tabancayla Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, bir oto galeriye tabancayla ateş açan iki şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada çeşitli ateşli silahlar ele geçirildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde oto galeriye tabancayla ateş açan M.A.K. ve C.C. saklandıkları adrese polisin yaptığı baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 1 otomatik tabanca, 1 tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden C.C. ile iş yeri sahibi R.G. arasında bir kadın ile olan ilişkileri nedeniyle kıskançlıktan kaynaklı husumet olduğu öğrenildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel