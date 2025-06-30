Kozan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen ağaçların elektrik tellerine zarar vermesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 ev ve bir kooperatifte hasar meydana geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Boztahta Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, elektrik direğinin tellerine zarar verdi.
Tellerden yayılan kıvılcımlar nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.
Yangında, 2 ev ve Boztahta Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde hasar meydana geldi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmasına başlandı.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel