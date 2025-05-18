Kozan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kozan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kozan-Feke kara yolunun Durmuşlu Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan'da yıldırım düşmesi 15 can aldı

Yıldırım faciasının yaşandığı ülkede 15 kişi hayatını kaybetti
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
İş yeri sahibi 'Bir şey olmaz' dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

Patron "Bir şey olmaz" dedi, işçi 2.5 tonluk aracın altında can verdi
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.