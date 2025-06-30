Kozan'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle devrilen ağaçların elektrik tellerine zarar vermesi sonucu başlayan yangında, 2 evde hasar meydana geldi. Ekipler, alevlere müdahaleyi sürdürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Boztahta Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, bir elektrik direğinin tellerine zarar verdi.

Tellerden yayılan kıvılcımlar nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangından etkilenen 2 evde hasar meydana geldi.

Gün boyunca alevlere müdahale eden helikopterlerin çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarın sabaha kadar ara verildi.

Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 28 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi

Hacıosmanoğlu affını istedi
Domenec Torrent, Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak

Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yetiştiği kulübün teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.