Kozan'da Orman Yangını
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Adana'nın Kozan ilçesinde Durmuşlu mahallesinde bulunan piknik alanında çıkan orman yangınına Kozan orman işletmesi yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kozan'da orman yangını
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Durmuşlu mahallesinde bulunan piknik alanın bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Yangına Kozan orman işletmesi yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor.
Kozan'da saat 18.50 sularında piknik alanında orman yangını çıktı. Yangına çok sayıda orman işletme müdürlüğüne bağlı yangın arasözü ve yangın söndürme ekibi müdahale ediyor. Bölge'nin kızılçam ormanı olması nedeni ile ekipler geniş alanda müdahalesini sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.