Kozan'da orman yangını

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Durmuşlu mahallesinde bulunan piknik alanın bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Yangına Kozan orman işletmesi yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor.

Kozan'da saat 18.50 sularında piknik alanında orman yangını çıktı. Yangına çok sayıda orman işletme müdürlüğüne bağlı yangın arasözü ve yangın söndürme ekibi müdahale ediyor. Bölge'nin kızılçam ormanı olması nedeni ile ekipler geniş alanda müdahalesini sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.