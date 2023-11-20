Kozan'da Narko Alan Uygulaması: 175 Şahıs ve 54 Araç Sorgulandı

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri, metruk binalar ve şüpheli araçlara yönelik 'Narko Alan' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 175 şahıs, 54 araç ve 22 motosiklet sorgulandı. Denetimlerde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri, metruk binalar ve şüpheli araçlara yönelik "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirdi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından üç farklı bölgede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Terörle Mücadele, Asayiş ve Motosikletli polis ekiplerinin katılımı ile "Narko Alan" denetimi gerçekleştirildi. Metruk binalar ve şüpheli araçlarda arama yapılan uygulamada 175 şahıs, 54 araç ve 22 motosiklet sorgulandı. Yolda şüpheli görülen araçlar en ince detayına kadar arandı.

Denetimlerde 2 parça halinde 2,36 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1,25 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7,65 mm çapında 7 adet fişek ele geçirilirken, ehliyetsiz bir sürücüye idari işlem uygulandı.

"Kozan'a Güven" uygulamaları çerçevesinde Hacı Uşağı ve Mahmutlu mahallelerinde gerçekleştirilen "Narko Alan" uygulamasında Kozan için temiz bir gelecek hedeflendiği belirtildi. Vatandaşlar ise denetimlerden memnun olduklarını kaydederek, sürekli yapılması gerektiğini ifade ettiler. - ADANA